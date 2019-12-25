Жителя Петербурга осудили за похищение бывшей жены и убийство мужчины

Преступления были совершены в в поселке Яковлево Выборгского района.

Выборский район Ленобласти вынес приговор 50-летнему петербуржцу, совершившему ряд резонансных преступлений. Мужчина признан виновным в похищении, убийстве и незаконном хранении оружия, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Ленобласти.

Как удалось установить, события разворачивались 4 марта 2020 года на территории поселка Яковлево. Преступник приехал погостить к бывшей жене, сковал ее наручниками, облил горючим и нанес удар бутылкой по голове. Посадив женщину в багажник машины, он отправился в путь, но встретил по дороге 38-летнего незнакомца. Между мужчинами произошла перепалка, в результате которой оппонент был застрелен. Тело также было помещено в багажник.

Бывшая супруга злоумышленника смогла сбежать до момента, пока он не прибыл в поселок Семиозерье, оставив машину с трупом мужчины. Сейчас осужденный дал признательные показания. Он отправится за решетку на 12 лет.

Ранее мы сообщили о том, что из дома безработного из Выборга вынесли 1,7 млн рублей и швейцарские часы Hublot.

Фото: Piter.TV