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Жителя Петербурга осудили за похищение бывшей жены и убийство мужчины
Сегодня, 13:14
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Жителя Петербурга осудили за похищение бывшей жены и убийство мужчины

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Преступления были совершены в в поселке Яковлево Выборгского района.

Выборский район Ленобласти вынес приговор 50-летнему петербуржцу, совершившему ряд резонансных преступлений. Мужчина признан виновным в похищении, убийстве и незаконном хранении оружия, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Ленобласти.

Как удалось установить, события разворачивались 4 марта 2020 года на территории поселка Яковлево. Преступник приехал погостить к бывшей жене, сковал ее наручниками, облил горючим и нанес удар бутылкой по голове. Посадив женщину в багажник машины, он отправился в путь, но встретил по дороге 38-летнего незнакомца. Между мужчинами произошла перепалка, в результате которой оппонент был застрелен. Тело также было помещено в  багажник. 

Бывшая супруга злоумышленника смогла сбежать до момента, пока он не прибыл в поселок Семиозерье, оставив машину с трупом мужчины. Сейчас осужденный дал признательные показания. Он отправится за решетку на 12 лет. 

Ранее мы сообщили о том, что из дома безработного из Выборга вынесли 1,7 млн рублей и швейцарские часы Hublot.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский район, криминал, ленинградская область, похищение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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