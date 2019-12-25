Из дома безработного из Выборга вынесли 1,7 млн рублей и швейцарские часы Hublot

Неизвестный взломал замок входной двери.

Безработный житель Выборга обнаружил пропажу дорогостоящих швейцарских часов Hublоt и 1,7 млн рублей после того, как в его квартире побывал грабитель. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина обратился к правоохранителям с заявлением о том, что в период с 9:00 до 14:00 злоумышленник проник в квартиру, взломав замок входной двери.

Сотрудники полиции отправили на экспертизу следы рук грабителя и металлическую накладку. Кроме того, в квартире производилась видеосъемка, записи которой также поверят. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV