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Из дома безработного из Выборга вынесли 1,7 млн рублей и швейцарские часы Hublot
Сегодня, 12:49
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Из дома безработного из Выборга вынесли 1,7 млн рублей и швейцарские часы Hublot

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Неизвестный взломал замок входной двери.

Безработный житель Выборга обнаружил пропажу дорогостоящих швейцарских часов Hublоt  и 1,7 млн рублей после того, как в его квартире побывал грабитель. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина обратился к правоохранителям с заявлением о том, что в период с 9:00 до 14:00 злоумышленник проник в квартиру, взломав замок входной двери. 

Сотрудники полиции отправили на экспертизу следы рук грабителя и металлическую накладку. Кроме того, в квартире производилась видеосъемка, записи которой также поверят. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносове задержали 70-летнюю пенсионерку, забившую до смерти сына.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, криминал, ленинградская область, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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