В Ломоносове задержали 70-летнюю пенсионерку, забившую до смерти сына

На теле погибшего были найдены кровоподтёки, также у него сломаны рёбра.

В Петродворцовом районе Петербурга задержали пенсионерку, подозреваемую в избиении сына до смерти. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию Ломоносова обратилась 70-летняя женщина, которая рассказала, что при загадочных обстоятельствах скончался её 49-летний сын. Эксперты обнаружили на теле погибшего кровоподтёки, также у него было сломаны рёбра.

Оказалось, что во время застолья пьяная пенсионерка избила своего сына, после чего он скончался. Возбуждено уголовное дело.

Накануне смерть тракториста привела к массовому ДТП на Благодатной.

Фото: Piter.TV