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Перед массовым ДТП на Благодатной от сердечного приступа скончался водитель трактора

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Трактор столкнулся с четырьмя припаркованными автомобилями.

Проводится проверка по факту ДТП на Благодатной улице с участием трактора. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 7:30 на остановке на Благодатной улице (перед пересечением с Кубинской улицей) водитель трактора столкнулся с четырьмя припаркованными автомобилями. Как выяснили сотрудники дорожной полиции, водителю внезапно стало плохо, и он скоропостижно скончался, предположительно, от сердечного приступа.  

В настоящее по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

Видео: Piter.tv
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Елена Галич)

Теги: благодатная, кубинская, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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