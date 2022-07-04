Перед массовым ДТП на Благодатной от сердечного приступа скончался водитель трактора

Трактор столкнулся с четырьмя припаркованными автомобилями.

Проводится проверка по факту ДТП на Благодатной улице с участием трактора. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 7:30 на остановке на Благодатной улице (перед пересечением с Кубинской улицей) водитель трактора столкнулся с четырьмя припаркованными автомобилями. Как выяснили сотрудники дорожной полиции, водителю внезапно стало плохо, и он скоропостижно скончался, предположительно, от сердечного приступа.

В настоящее по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Елена Галич)