Утром на Благодатной столкнулись трактор и и четыре легковушки

Авария затрудняет движение, на месте работают сотрудники ГИБДД, также приехала скорая.

Утром 4 июля массовая авария затруднила движение на Благодатной улице (перед пересечением с Кубинской улицей). Об этом сообщил читатель Piter.TV.

В правом ряду столкнулись трактор и четыре легковушки. Судя по кадрам, трактор въехал в седан, который по инерции зацепил Mitsubishi Outlander, а он в свою очередь въехал в две черных Toyota RAV4.

Авария затрудняет движение, на месте работают сотрудники ГИБДД, также приехала скорая. Информация по пострадавшим не поступала.

На выходных в ДТП на трассе "СПб-Запорожское-Приозерск" погиб пассажир.

Видео: Piter.tv