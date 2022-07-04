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Утром на Благодатной столкнулись трактор и и четыре легковушки

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Авария затрудняет движение, на месте работают сотрудники ГИБДД, также приехала скорая.

Утром 4 июля массовая авария затруднила движение на Благодатной улице (перед пересечением с Кубинской улицей). Об этом сообщил читатель Piter.TV.

В правом ряду столкнулись трактор и четыре легковушки. Судя по кадрам, трактор въехал в седан, который по инерции зацепил Mitsubishi Outlander, а он в свою очередь въехал в две черных Toyota RAV4. 

Авария затрудняет движение, на месте работают сотрудники ГИБДД, также приехала скорая. Информация по пострадавшим не поступала. 

На выходных в ДТП на трассе "СПб-Запорожское-Приозерск" погиб пассажир.

Видео: Piter.tv

Теги: mitsubishi outlander, toyota rav4, благодатная, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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