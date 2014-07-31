В ДТП на трассе "СПб-Запорожское-Приозерск" погиб пассажир

За рулем авто находился 49-летний выпивший мужчина.

В Приозерском районе пьяный водитель попал в ДТП, в результате которого погиб 34-летний пассажир. Трагедия произошла на автодороге "Петербург-Запорожское-Приозерск". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За рулем авто находился 49-летний выпивший мужчина. Он сел за руль без водительских прав. Потеряв управление над иномаркой, автомобилист влетел в ограждение.

Водитель попал в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.

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Фото: Piter.tv