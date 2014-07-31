  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП на трассе "СПб-Запорожское-Приозерск" погиб пассажир
Сегодня, 11:26
265
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП на трассе "СПб-Запорожское-Приозерск" погиб пассажир

0 0

За рулем авто находился 49-летний выпивший мужчина.

В Приозерском районе пьяный водитель попал в ДТП, в результате которого погиб 34-летний пассажир. Трагедия произошла на автодороге  "Петербург-Запорожское-Приозерск". Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

За рулем авто находился 49-летний выпивший мужчина. Он сел за руль без водительских прав. Потеряв управление над иномаркой, автомобилист влетел в ограждение. 

Водитель попал в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.

Ранее на Piter.tv: девушка погибла в ДТП с лосем на дороге "Мины — Новинка".

Фото: Piter.tv

 

Теги: авария, гибдд, нарушение пдд, пассажир умер, погиб человек, пьяный водитель, спб запорожское приозерск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии