Девушка погибла в ДТП с лосем на дороге "Мины — Новинка"

В ночь на 1 июля на 32-м километре трассы "Мины - Новинка" погибла 22-летняя пассажир автомобиля. Машина столкнулась с лосем, который перебегал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Водитель остался жив. Информация о его состоянии уточняется. Известно, что автомобилист за последний год восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
По факту гибели девушки возбудили уголовное дело. Водителю вменяют статью "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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Фото: Piter.tv
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