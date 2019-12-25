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Девушка погибла в ДТП с лосем на дороге "Мины — Новинка"
Сегодня, 11:10
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Девушка погибла в ДТП с лосем на дороге "Мины — Новинка"

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Водитель авто за последний год восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В ночь на 1 июля на 32-м километре трассы "Мины - Новинка" погибла 22-летняя пассажир автомобиля. Машина столкнулась с лосем, который перебегал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Водитель остался жив. Информация о его состоянии уточняется. Известно, что автомобилист за последний год восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту гибели девушки возбудили уголовное дело. Водителю вменяют статью  "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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