Плывущий по Неве Ford Mustang удивил петербуржцев

Специалисты Росприроднадзор по СЗФО намерены отправить информацию в полицию, чтобы там проверили законность этого.

В Петербурге неизвестные превратили Ford Mustang в водный транспорт и отправили его плавать по Неве. Об этом сообщают "Невские новости".

Горожане записали на видео автомобиль, плывущий по реке. На кадрах видно, что в машине находятся двое. Как сообщают очевидцы в Telegram-канал "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", плавающее авто уже остановил полицейский катер.

Специалисты Росприроднадзор по СЗФО выразили сомнение об экологичности такого заплыва. Они намерены отправить информацию в полицию, чтобы там проверили законность этого.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Иван Иваныч