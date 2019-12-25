Плывущий по Неве Ford Mustang удивил петербуржцев

В Петербурге неизвестные превратили Ford Mustang в водный транспорт и отправили его плавать по Неве. Об этом сообщают "Невские новости".
Горожане записали на видео автомобиль, плывущий по реке. На кадрах видно, что в машине находятся двое. Как сообщают очевидцы в Telegram-канал "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", плавающее авто уже остановил полицейский катер.
Специалисты Росприроднадзор по СЗФО выразили сомнение об экологичности такого заплыва. Они намерены отправить информацию в полицию, чтобы там проверили законность этого.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Иван Иваныч
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