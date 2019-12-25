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Плывущий по Неве Ford Mustang удивил петербуржцев
Сегодня, 18:45
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Плывущий по Неве Ford Mustang удивил петербуржцев

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Специалисты Росприроднадзор по СЗФО намерены отправить информацию в полицию, чтобы там проверили законность этого. 

В Петербурге неизвестные превратили Ford Mustang в водный транспорт и отправили его плавать по Неве. Об этом сообщают "Невские новости". 

Горожане записали на видео автомобиль, плывущий по реке. На кадрах видно, что в машине находятся двое. Как сообщают очевидцы в Telegram-канал "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", плавающее авто уже остановил полицейский катер.

Специалисты Росприроднадзор по СЗФО выразили сомнение об экологичности такого заплыва. Они намерены отправить информацию в полицию, чтобы там проверили законность этого. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Иван Иваныч

Теги: автомобиль, нева, река, форд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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