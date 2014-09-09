В Петербурге задержали сотрудника магазина, который избил девушку за жалобу на шум

Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту нападения на петербурженку.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на петербурженку в результате конфликта из-за колокольчиков на двери магазина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Инцидент произошёл 6 июля около 21:30. Местная жительница зашла в круглосуточный продуктовый магазин, расположенный на первом этаже жилого дома и попросила сотрудников снять колокольчики с двери. Проживающая прямо над магазином посетовала, что не может спать по ночам. В итоге простая просьба завершилась потасовкой, девушка оказалась на улице на асфальте и получила травмы.

Потерпевшей оказалась 25-летняя девушка. Она была госпитализирована. Дебошир скрылся с места происшествия и был задержан 7 июля: 25-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту нападения на петербурженку.

Фото: Piter.tv