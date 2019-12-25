Пьяный рецидивист избил фельдшера на Савушкина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в Приморском районе Петербурга.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 1 декабря около 11:00 бригада медиков прибыла к дому 15 по улице Савушкина. Когда один из врачей оказывал помощь нетрезвому пациенту, тот ударил его кулаком по голову и в живот.

Прибывший наряд вневедомственной охраны задержал 37-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции. Подозреваемый ранее судим за кражи, грабеж и умышленное убийство. За последнее преступление он в 2013 году получил 5 лет.

Пострадавшего 30-летнего фельдшера отвезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей головы и лица. После оказания помощи его отпустили домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее агрессивный мужчина угрожал ножом медикам на улице Руднева.

Фото: Piter.tv