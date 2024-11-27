Агрессивный мужчина угрожал ножом медикам на улице Руднева

Его задержали росгвардейцы.

В Петербурге наряд Росгвардии задержал агрессивного прохожего, угрожавшего ножом бригаде скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

К наряду Росгвардии 25 ноября около одиннадцати часов вечера обратился фельдшер скорой помощи. Медицинский работник сообщил, что бригада прибыла к многоквартирному жилому дому на Руднева по вызову. Однако около здания они столкнулись с агрессивным прохожим, который нецензурно выражался, а затем достал нож и стал угрожать медикам расправой.

Росгвардейцы незамедлительно направились на место происшествия и задержали хулигана, который при виде патрульных попытался скрыться. Наряд группы задержания применил в отношении правонарушителя наручники. Нож был изъят.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за различные правонарушения, в 57 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото и видео: Росгвардия