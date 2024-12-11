На Будапештской петербуржец напал на свою мать и отобрал у неё серьги

У дома 14 по Будапештской улице по горячим следам подозреваемый был задержан.

Во Фрунзенском районе задержан петербуржец, подозреваемый в нападении на свою мать. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 26 января поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире дома 5 корпус 1 по Будапештской улице скандалит его брат.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 32-летний неработающий мужчина, находясь по месту жительства, избил свою 65-летнюю мать, после чего отобрал принадлежащие ей золотые серьги и скрылся с места происшествия.

У дома 14 по Будапештской улице по горячим следам подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении петербуржца, подозреваемого в истязании пожилой матери.

Фото: Piter.tv