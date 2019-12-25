Нефть марки Brent превысила $97 за баррель впервые с сентября 2014 года

К 04:38 стоимость нефти марки Brent прибавила 2,34%, поднявшись до $97,62 за баррель после чего немного снизилась.

Стоимость апрельских фьючерсов нефти марки Brent выросла до $97,38 за баррель впервые с 30 сентября 2014 года. Об этом свидетельствуют во вторник данные торговой площадки на 04:35 по московскому времени.

К 04:38 "черное золото" марки Brent подорожало на 2,34%, поднявшись до $97,62 за баррель. Затем стоимость нефти немного снизилась. Напомним, что на торгах 17 февраля цена опускалась до $93,32 за баррель, а 11 февраля – до $95,06.

Американская нефть WTI с поставкой в апреле 2022 года выросла на 3,41% и торговалась на уровне $93,29 за баррель.

Ранее мы сообщили, что российский фондовый рынок за день упал на 10,5%. Индекс Мосбиржи протестировал падение ниже 3000 пунктов впервые с 10 ноября 2020 года. Курс доллара поднялся на 1,89 рубля – до 79,19, евро – на 2,21 рубля – до 89,76.

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