Российский фондовый рынок за день упал на 10,5%

Индекс Мосбиржи протестировал падение ниже 3000 пунктов впервые с 10 ноября 2020 года. Курс доллара поднялся на 1,89 рубля – до 79,19, евро – на 2,21 рубля – до 89,76.

По итогам основных торгов в понедельник, 21 февраля, российский фондовый рынок снизился на 10,5%. Курсы основных и резервных валют растут по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс российской национальной валюты упал до 3036,88 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 13,21% – до 1207,5 пункта. Индекс Мосбиржи протестировал падение ниже 3000 пунктов впервые с 10 ноября 2020 года. Курс доллара поднялся на 1,89 рубля – до 79,19, евро – на 2,21 рубля – до 89,76.

Напомним, что в понедельник главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину признать независимость республик. Российский лидер собрал заседание Совета безопасности и сообщил, что принял положительное решение в данном вопросе.

Ранее мы сообщили, что 86% российских пользователей соцмедиа поддержали решение о признании независимости ЛНР и ДНР.

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