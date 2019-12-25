Brand Analytics: 86% российских пользователей соцмедиа поддержали решение о признании независимости ЛНР и ДНР

Ситуацию прокомментировали 12 тысяч российских авторов. Из них, 86% пользователей соцмедиа поддержали Путина в этом вопросе, лишь 14% высказались против.

Компания по разработке программного обеспечения Brand Analytics проанализировала первую реакцию пользователей социальных медиа на оглашение президентом РФ решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Накануне президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости ДНР и ЛНР. Россия подписала с ними договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В тексте указа сказано, что Минобороны РФ должно обеспечить "функцию по поддержанию мира". Планируется, что это будет сделано за счет введения ВС РФ на территорию ДНР и ЛНР.

В первые три часа после объявления решения (22:00 – 01:00 мск 21 февраля 2022 года) 12,6 тысяч российских авторов прокомментировали решение главы государства: 86% поддержали Путина, 14% были против. Как правило эту тему обсуждают в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Напомним, что ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. Главы ДНР и ЛНР объявили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины.

Ранее мы сообщили, что Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР.

Фото: pexels