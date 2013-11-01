Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Сергей Кислица выступил на СБ ООН с требованиями с Москве после признания РФ независимости ЛНР и ДНР.

Украина в ООН потребовала от России отменить решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление постоянный представитель Киева Сергей Кислица огласил на заседании Совета Безопасности ООН. Страна настаивает на том, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины. Сергей Кислица, дипломат Украины

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 21 февраля официально заявил в телеобращении к нации о том, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР. По мнению политика, западный мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида, происходящего на Донбассе. В регионе не проходит ни одного дня без обстрелов и убийства мирных жителей.

Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

