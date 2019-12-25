Постпред РФ при ООН заявил, что Москва хочет избежать войны.

Постоянный представитель России при ООН Василия Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов. Об этом дипломат упомянул во время заседания Совета Безопасности. Москва рассчитывает на то, что ситуация вокруг Украины не будет ухудшаться.

Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто кроме вас не сможет заставить его прекратить обстрелы и провокации против ЛНР и ЛНР, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия. Василий Небензя, дипломат РФ

Эксперт подчеркнул, что согласно с подписанными Россией документами о признании Луганской и Донецкой народных республик, а также на основании обращений руководителей этих республик к РФ, функции по поддержанию мира и порядка на территориях будут осуществлять ВС РФ. Небензя призвал Запад заставить Украину отказаться от обстрелов Донбасса. Дипломат добавил, что оставит прямые выпады в российский адрес без реакции, так как по его мнению, сейчас важно сконцентрироваться том, чтобы избежать войны.

В ООН назвали переговоры единственным способом устранить разногласия по Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

