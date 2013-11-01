В ООН назвали переговоры единственным способом устранить разногласия по Украине

Розмари ДиКарло призвала стороны к работе по резолюции 2022 СБ ООН.

В ООН назвали переговоры единственным способом устранить разногласия между основными сторонами конфликта по Украине. Такое заявление на заседании Совета Безопасности сделала заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Она уточнила, что говорит о решении Москвы признать независимость ДНР и ЛНР от Киева.

Мы крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий для существующих переговорных рамок. В условиях нынешних рисков и неопределенности еще важнее вести диалог. Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

