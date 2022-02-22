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Постпред США при ООН: США не планируют поставок ядерного оружия Киеву

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Линда Томас-Гринфилд рассказала о позиции США по вопросу становления Украины атомной державой.

Постоянный американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд объявила о том, что Вашингтон не планирует поставок ядерного оружия Киеву. Такое заявление иностранка сделала на заседании Совета Безопасности ООН.  При этом чиновница уверена в том, что Украина сама не желает обладать атомным вооружением.

США и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет.

Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН

Напомним, что во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский рассказал коллегам о том, что Киев инициирует переговоры участников Будапештского меморандума. Если мероприятие не состоится, или его результаты окажутся неудовлетворительными, то Киев считает в полном праве говорить о том, что данный формат переговоров не работает, поэтому "все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд обвинила Россию во "вторжении" в Восточную Европу.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: линда томас-гринфилд, оон, совет безопасности, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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