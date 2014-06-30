Минэкономразвития спрогнозировало среднюю цену нефти Urals для налогов

В МЭР рассказали о вероятной стоимости за баррель российской нефти до 2029 года.

Российское министерство по экономическому развитию прогнозирует среднюю стоимость нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году на уровне 56 американских долларов за каждый баррель. Такие сведения журналистам предоставил сотрудник профильного ведомства страны. Эксперт добавил, что в федеральное правительство внесен на расмотрение проект сценарных условий социально-экономического развития страны на 2026 год, а также на плановый период с 2027 по 2028 года. В данном документе специалистами произведены оценки и уточнения по развитию ситуации, которая будет происходить в экономике на текущий год.

В МЭР добавили, что речь идет о цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения в соответствии с новыми правилами. В частности, изменения вступили в законную силу с 1 января 2025 года в качестве поправок в налоговое законодательство. Цена на Urals в последующие три года, по прогнозу профильного министерства, будет увеличиваться. Стоимость возрастет до 61 доллара за баррель в 2026 году, до 63 долларов за баррель в 2027 году и до 65 долларов за баррель в 2028 году.

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год.

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