Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год

Подготовлен проект социально-экономического развития страны по 2028 год.

Российское министерство по экономическому развитию понизило прогноз среднегодового курса американского доллара в 2025 году до 94,3 рубля с 96,5 рубля. Также профильное ведомство совсем незначительно уточнило динамику этой иностранной валюты на период с 2026 по 2027 года. Чиновник из федерального правительства указал СМИ, что на рассмотрение кабинета министров внесены сценарные условия для социально-экономического развития страны на следующий год, а также плановый период с 2027-2028 года. В документе эксперты приводят свои оценки по развитию ситуации в экономической сфере на текущий год.

Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс. Мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой. представитель министерства

Специалист заметил, что в 2026 году курс доллара США в среднем за год составит 100,2 рубля и 103,5 рубля за доллар против сентябрьской оценки в 100 и 103,2 рубля соответственно. В 2028 году МЭР прогнозирует курс доллара в среднем 106 рублей за единицу.

Решетников: МЭР оценивает потенциал роста экономики выше ЦБ.

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