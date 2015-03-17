Решетников: МЭР оценивает потенциал роста экономики выше ЦБ

Глава Минэкономразвития сообщил о причинах расхождений в показателях с ЦБ РФ.

Москва оценивает потенциал роста российской экономической системы выше Центрального банка. Соответствующее заявление сделал министр по экономическому развитию Максим Решетников, выступая на XV инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Чиновник из федерального правительства указал, что профильное ведомство ожидает, что показатель увеличится на 2,5 процента в следующем году. При этом эксперты видят гибкость и высокую адаптивность системы к меняющимся условиям за последние три года. Эксперт добавил, что разница в прогнозах объяснется тем, что показатели формировались несколько в разные моменты времени, но и исходя из разных предпосылок. МЭР собственный прогноз создавался в тот период, когда в России фиксировались более мягкие денежно-кредитные условия. Прогноз в общем соответствует тому, который государственный финансовый регулятор включил в свой дезинфляционный прогноз.

Это наша традиционная дискуссия... Два года мы развиваемся точно в условиях очень низкой безработицы. Это значит, что наш рынок, который мы еще отдельно обсудим, гибче. Максим Решетников, глава МЭР

Напомним, что Минэкономразвития России ожидает роста отечественной экономики на 2,5% в 2025 году, ЦБ - замедления роста до 0,5-1,5 процента.

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Фото и видео: Вконтакте / Новости RT на русском