Кабмин обсуждает, как преобразовать НДПИ в постоянно действующий windfall tax

Максим Решетников рассказал о донастройке налогового обложения в стране.

Российское правительство обсуждает, как преобразовать НДПИ (Налог на добычу полезных ископаемых) в постоянно действующий windfall tax. Об этом заявил на деловом завтраке "Сбера" на Петербургском международном экономическом форуме глава Минэкономразвития Максим Решетников. Чиновник заметил, что для кабмина остается около двух или трех недель для того, чтобы успеть докрутить проект, проработать детали, так как решение приходится принимать в достаточно сжатые сроки.

Что нас тоже беспокоит, это НДПИ, конечно, потому что мы такой важный шаг сейчас делаем. Мы привязываем, мы делаем из НДПИ постоянно действующий, ну или, вернее, хотим сделать из НДПИ постоянно действующий windfall tax, чтобы вот не бегать с этими экспортными пошлинами. Максим Решетников, глава МЭР

В МЭР подчеркнули, что как бы представители кабинета министров не хотели для бизнеса сделать все предсказуемым, в стране остается есть факторы тарифов, крупных инфраструктурных проектов, в которые власти много инвестируют, а затем думают о том, как найти источник под эти цели средства, в том числе, сколько переложить на экономику.

Решетников призвал приватизировать не нужные государству активы.

Фото и видео: ПМЭФ