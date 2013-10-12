Решетников призвал приватизировать не нужные государству активы

Глава Минэкономразвития оценил задачу по развитию частного сектора.

Необходимо приватизировать российские активы, которые не нужны государству и с управлением которыми власти недостаточно хорошо справляются. Соответствующее заявление на Деловом завтраке, организованном Сбером на полях Петербургского международного экономического форума, сделал министр по экономическому развитию страны Максим Решетников. Чиновник уточнил, что правительство охотнее выделяет денежные средства на поддержку Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), чем на помощь в сфере промышленности и развития технологий.

Надо при более активной господдержке давать возможность развиваться частному сектору. Нормальные активы надо выводить... "ненормальные активы" надо приватизировать. Государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях справляется не очень. У нас идут налоговые изменения. Нам надо договориться. Максим Решетников, глава МЭР

Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых.

Фото и видео: ПМЭФ