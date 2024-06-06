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Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых

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Глава Минэкономразвития отметил, что данное решение позволит сохранить объемы производства.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал быть готовым к обнулению налога на добычу ископаемых. Об этом он заявил на налоговой сессии в рамках ПМЭФ.

Решетников отметил, что данное решение позволит сохранить объемы производства и запустить новый период суперцикла, когда начнется снижение цен. Глава ведомства подчеркнул, что предложенные поправки в налоговое законодательство содержат механизм, который варьирует размер ставки НДПИ в зависимости от объективной ситуации на рынках.

Ранее Решетников назвал основные задачи в экономике на последующие шесть лет.

Видео: ПМЭФ

Теги: максим решетников, минэкономразвития россии, пмэф-2024
Категории: Лента новостей, Новости России,

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