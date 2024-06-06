Решетников назвал основные задачи в экономике на последующие шесть лет

Глава МЭР назвал три задачи, стоящие перед профильным ведомством.

Ключевой вызов следующих шести лет в экономике России - это развитие в условиях нехватки трудовых ресурсов и поддержка инвестиционной активности в условиях меняющейся налоговой системы и высоких процентных ставок. Соответствующее заявление сделал российский министр по экономическому развитию Максим Решетников, выступая в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей", организованной на полях Петербургского международного экономического форума.

Поддержать инвестиционный рост в условиях, когда будут более высокие процентные ставки, меняется налоговая нагрузка. Выстроить систему управления технологическим развитием на уровне инструментальном, и, в том числе, с пониманием, что для некоторых технологий для нашего рынка недостаточно. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Максим Решетников уточнил,тчто от правительства потребуется бюджетная помощь и поддержка отрасли налоговыми льготами. Третьим условием чиновник из профильного ведомства назвал развитие экономической системы в условиях дефицита трудовых кадров. Он пояснил, что властям необходимо постоянно работать над производительностью труда, повышением гибкости внутреннего рынка труда и максимальное использование преимуществ платформенной экономики.

Решетников: повышение налогов на бизнес может позитивно сказаться на инвестициях.

Фото и видео: ПМЭФ