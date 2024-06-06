Решетников: повышение налогов на бизнес может позитивно сказаться на инвестициях

Он подчеркнул, что для этого нужно правильно настроить те механизмы, которые сейчас заложены.

Повышение налогов на бизнес может позитивно сказаться на инвестициях. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на полях ПМЭФ-2024.

По его словам, для этого нужно правильно настроить те механизмы, которые сейчас заложены. К таковым Решетников отнес федеральный инвестиционный налоговый вычет и два типа региональных налоговых вычетов.

Если мы дадим регионам ресурс на это, то в общем и целом мы можем, не потеряв в темпах экономического роста, существенно добавить его в качестве. Максим Решетников, министр экономического развития РФ

Ранее Набиуллина призвала сохранять макроэкономическую стабильность.

Видео: ПМЭФ