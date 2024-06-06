Решетников: повышение налогов на бизнес может позитивно сказаться на инвестициях

Повышение налогов на бизнес может позитивно сказаться на инвестициях. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на полях ПМЭФ-2024.
По его словам, для этого нужно правильно настроить те механизмы, которые сейчас заложены. К таковым Решетников отнес федеральный инвестиционный налоговый вычет и два типа региональных налоговых вычетов.
Если мы дадим регионам ресурс на это, то в общем и целом мы можем, не потеряв в темпах экономического роста, существенно добавить его в качестве.
Максим Решетников, министр экономического развития РФ
Ранее Набиуллина призвала сохранять макроэкономическую стабильность.
Видео: ПМЭФ
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