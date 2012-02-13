Прогноз магнитных бурь с 6 по 12 июля обещает спокойную геомагнитную обстановку

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовала прогноз на неделю. В начале ожидаются лишь слабые возмущения, а к концу недели геомагнитное поле Земли полностью успокоится. Учёные отмечают, что даже такие прогнозы остаются вероятностными из-за сложности солнечных процессов.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовала прогноз магнитных бурь на период с 6 по 12 июля 2026 года. Согласно данным, серьёзных геомагнитных возмущений на этой неделе не ожидается. В начале периода возможны лишь слабые колебания, а затем магнитосфера Земли останется спокойной.

Минувшая неделя стала наглядным примером того, насколько сложно прогнозировать космическую погоду. Крупнейшее в этом году солнечное пятно, несмотря на своё положение напротив Земли, не вызвало мощной бури сразу после вспышки. Модели предсказывали серьёзные возмущения ещё в четверг, но они произошли только к выходным. Учёные отмечают, что движение солнечной плазмы в межпланетном пространстве не прямолинейно — его можно сравнить с движением воды в воронке. При этом значительная часть энергии уходила через более мелкие пятна, связанные с основным, что говорит о недостаточной изученности физики солнечных процессов.

По дням прогноз выглядит так. В воскресенье, 5 июля, утром наблюдалась небольшая буря. В понедельник, 6 июля, ожидаются два слабых возмущения: первое — с полуночи до двух часов ночи, второе — с шести до восьми утра. Специалисты считают, что большинство людей их не заметят. Вторник, 7 июля, и все последующие дни до конца недели будут проходить без геомагнитных бурь. Долгосрочный прогноз не фиксирует возмущений вплоть до 4 августа, однако учёные предупреждают, что доверять ему безоговорочно не стоит.

Ранее ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.

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