На Солнце произошла вспышка высшего класса

Эксперты рассказали о первой за июль вспышке высшего уровня.

Вспышка самого высшего класса (X) зафиксирована на Солнце. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Ранее эксперты говорили о трех вспышках класса М, зарегистрированных на Земле 30 июня.

Вот и первая X вспышка. сообщение от экспертов

Напомним, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения можно разделить на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите нашей планеты в 10 нановатт на каждый квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность вспышек увеличивается в десять раз. Они также могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны провоцировать создание магнитрых бурь.

На Солнце зарегистрирована вспышка уровня X2.5 — высшего балла.

Фото: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)