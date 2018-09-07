  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Солнце произошла вспышка высшего класса
Сегодня, 7:58
132
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

На Солнце произошла вспышка высшего класса

0 0

Эксперты рассказали о первой за июль вспышке высшего уровня.

Вспышка самого высшего класса (X) зафиксирована на Солнце. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Ранее эксперты говорили о трех вспышках класса М, зарегистрированных на Земле 30 июня.

Вот и первая X вспышка.

сообщение от экспертов

Напомним, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения можно разделить на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите нашей планеты в 10 нановатт на каждый квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность вспышек увеличивается в десять раз. Они также могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны провоцировать создание магнитрых бурь.

На Солнце зарегистрирована вспышка уровня X2.5 — высшего балла.

Фото:  Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Теги: вспышка на солнце, космос, солнце
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии