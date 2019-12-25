Мишель Барнье остался недоволен позицией Лондона в рамках переговоров.

В ЕС полагают, что Евросоюз и Великобритания не смогут заключить соглашение по Brexit. Об этом после седьмого раунда переговоров заявил основной переговорщик ЕС по данному вопросу Мишель Барнье.

В целом Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение. Я уже не понимаю, почему мы продолжаем тратить время при таком отношении британской стороны Мишель Барнье, переговорщик ЕС по вопросу Брексита

Напомним, что переходный период по Brexit между Евросоюзом и Великобританией завершится 31 декабря. К этому времени стороны должны подписать соглашение. Далее документ должен быть ратифицирован.

Британский Минфин считает возможным заключение торговой сделки с ЕС в сентябре.