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В ЕС полагают, что Евросоюз и Великобритания не смогут заключить соглашение по Brexit
Сегодня, 13:18
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lesjasap

В ЕС полагают, что Евросоюз и Великобритания не смогут заключить соглашение по Brexit

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Мишель Барнье остался недоволен позицией Лондона в рамках переговоров.

В ЕС полагают, что Евросоюз и Великобритания не смогут заключить соглашение по Brexit. Об этом после седьмого раунда переговоров заявил основной переговорщик ЕС по данному вопросу Мишель Барнье.

В целом Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение. Я уже не понимаю, почему мы продолжаем тратить время при таком отношении британской стороны

Мишель Барнье, переговорщик ЕС по вопросу Брексита

Напомним, что переходный период по Brexit между Евросоюзом и Великобританией завершится 31 декабря. К этому времени стороны должны подписать соглашение. Далее документ должен быть ратифицирован.

Британский Минфин считает возможным заключение торговой сделки с ЕС в сентябре.

Теги: brexit, брексит, великобритания, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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