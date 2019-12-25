В Британии не нашли данных "вмешательства" РФ в референдум по Brexit. Об этом пишет Daily Telegraph.
Отметим, что сегодня, 21 июля, будет опубликован доклад парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности Британии. В нём будет представлена информация о якобы вмешательстве РФ в референдум о независимости Шотландии, который проходил в 2014 году.
В докладе указывается, что это считается первым постсоветским вмешательством в выборы или голосования демократических стран.
Ранее ЕС И Великобритания решили возобновить переговоры по Brexit.
Фото: pixabay.com
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