Cегодня будет опубликован доклад парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности Британии.

В Британии не нашли данных "вмешательства" РФ в референдум по Brexit. Об этом пишет Daily Telegraph.

Отметим, что сегодня, 21 июля, будет опубликован доклад парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности Британии. В нём будет представлена информация о якобы вмешательстве РФ в референдум о независимости Шотландии, который проходил в 2014 году.

В докладе указывается, что это считается первым постсоветским вмешательством в выборы или голосования демократических стран.

Ранее ЕС И Великобритания решили возобновить переговоры по Brexit.

Фото: pixabay.com