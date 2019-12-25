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Британский Минфин считает возможным заключение торговой сделки с ЕС в сентябре
Сегодня, 10:18
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lesjasap

Британский Минфин считает возможным заключение торговой сделки с ЕС в сентябре

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Риши Сунак надеется договориться о торговой сделке с ЕС осенью.

Британский министр финансов считает возможным заключение торговой сделки с ЕС в сентябре. Об этом Риши Сунак рассказал во время эфира на местном телеканале Sky News. Чиновник объяснил, что соглашение по данному вопросу все еще может быть достигнуто осенью.

Что касается Brexit,...мы остаемся уверены в том, что сделку удастся заключить в сентябре

Риши Сунак, министр финансов Великобритании

Напомним, что Великобритания покинула Евросоюз с 1 февраля 2020 года. Переговоры по условиям выхода из ЕС велись три года. До конца 2020 года между сторонами будет действовать "переходный период". В это время на Британию распространяются все европейские нормы.

"Игра престолов" стала лучшим сериалом XXI века по версии британцев.

Теги: евросоюз, минфин, риши сунак, торговая сделка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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