В королевском Минобороны оценили деятельность России по расширению ВМФ.

В Великобритании Россию после слов Путина о ВМФ назвали "значительной угрозой". Об этом сообщили журналисты RT со ссылкой на заявление государственного министра по вопросам национальной обороны Аннабель Голди. Чиновница отметила, что РФ является страной, представляющей угрозу для британского королевства.

Мы продолжаем оценивать влияние вложений России в развитие её военно-морского потенциала на безопасность региона, в том числе Балтийского и Северного морей Аннабель Голди, министр по вопросам обороны Великобритании

Напомним, что ранее член палаты лордов Джона Андерсона обратился к властям Британии с просьбой оценить безопасность Северного и Балтийского морей из-за заявления Владимира Путина о том, что в 2020 году Россия примет на вооружение 40 новых боевых кораблей.

Аннабель Голди заметила, что отслеживание угроз, а также реагирование на них является основным приоритетом для Минобороны страны. В ведомстве следят за строительством новых кораблей ВМФ России и делают "соответствующие выводы".

Раскрыты масштабы упадка ВМФ России.