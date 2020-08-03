На второе место зрители поставили сериал "Очень странные дела".

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что "Игра престолов" стала лучшим сериалом XXI века по версии британцев. Об этом сообщила газета Daily Mail.

На портале Digital Spy провели зрительское голосование. Респондентам предлагали выбрать самое лучшее из 150 сериалов и телешоу, которые вышли на экраны после 2000 года. В итоге на первом месте оказался проект "Игра престолов". Второе место досталось сериалу "Очень странные дела", а третье — "Доктор Кто".

Также в списке оказались такие проекты, как "Шерлок", "Во все тяжкие", "Лучший пекарь Британии", "Убивая Еву", "Гевин и Стейси", "По долгу службы" и "Чернобыль".

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер четвертого сезона сериала "Фарго".

Видео:iVideos/YT