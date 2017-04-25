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Вышел тизер четвертого сезона сериала "Фарго"

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Точная дата выхода новых серий пока не известна

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что в сети появился тизер четвертого сезона "Фарго". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.

В сюжете нового сезона история противостояния двух мафиозных группировок — афроамериканской и итальянской. Действие происходит в Канзас-Сити в 50-е годы.

Главные роли в нём исполнят Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу и другие.

Точная дата выхода новых серий пока не известна.

Ранее мы сообщали о том, что сериал "Чернобыль" от HBO получил премию BAFTA.

Видео:TV Promos/YouTube

Теги: сериал фарго, тихер фарго
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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