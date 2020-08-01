Сериал претендовал на премии в 14 номинациях, в девяти из которых он одержал победу.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что сериал "Чернобыль" от HBO получил премию BAFTA. Церемония награждения состоялась в пятницу вечером в Лондоне.

Отметим, что сериал претендовал на премии в 14 номинациях. В итоге в 9 из них "Чернобыль" от HBO одержал победу. Стоит отметить, что сериал уже был удостоен премий "Золотой глобус" и Emmy.

Напомним, что сериал "Чернобыль" от телеканала HBO вышел в минувшем 2019 году. Он повествует о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Ранее мы сообщали о том, что в сети состоялась премьера первого эпизода сериала "Зебра в клеточку" от "Союзмультфильм".

Видео:Youtube/New Trailers - Русские Трейлеры, Amediateka