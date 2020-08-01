Музыку для сериала написал композитор Максим Дунаевский.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что в сети состоялась премьера первого эпизода сериала "Зебра в клеточку" от "Союзмультфильм". Ролик опубликован на YouTube-канале анимационной студии.

В настоящий момент, на ресурсе доступна первая серия проекта "Кто сделал чудо?". Главные герои сериала — зебра Клеточка с необычным узором на теле, зебра в полосочку Поля, слон Родион, страус Паша и его младший брат - яйцо Петя. Также в сериале появится крокодил-вегетарианец Гоша.

Проект создан при поддержке психолога Анны Скавитиной. Предполагается, что "Зебра в клеточку" научить детей принимать индивидуальные особенности себя и других.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае готовится повторный прокат первой части фильмов про Гарри Поттера.

Видео:YouTube / Союзмультфильм