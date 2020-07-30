Фильм появится в театрах в тех районах страны, где наблюдается низкий эпидемиологический риск.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в Китае готовится повторный прокат первой части фильмов про Гарри Поттера. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Известно, что премьера состоится 14 августа. Компания Warner Bros уже сделала соответствующий анонс и отметила, что ситуация с эпидемией COVID-19 в стране значительно улучшилась.

Отмечается, что кинолента появится в тех районах, где зафиксирован низкий эпидемиологический риск.

Ранее мы сообщали о том, что второй сезон "Академии Амбрелла" превзошел первый по рейтингу.

Видео:Warner Bros/YT