В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в Китае готовится повторный прокат первой части фильмов про Гарри Поттера. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Известно, что премьера состоится 14 августа. Компания Warner Bros уже сделала соответствующий анонс и отметила, что ситуация с эпидемией COVID-19 в стране значительно улучшилась.
Отмечается, что кинолента появится в тех районах, где зафиксирован низкий эпидемиологический риск.
Ранее мы сообщали о том, что второй сезон "Академии Амбрелла" превзошел первый по рейтингу.
Видео:Warner Bros/YT
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