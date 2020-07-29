За неделю до премьеры было отменено эмбарго на публикации рецензий критиков.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что второй сезон "Академии Амбрелла" превзошел первый по рейтингу. Об этом свидетельствуют данные сайта Rotten Tomatoes.

Как оказалось, до премьеры сериала было отменено эмбарго на публикации рецензий критиков. В итоге в сети уже опубликованы 26 обзоров второго сезона. При этом 25 из них положительные. В настоящий момент, рейтинг сериала составляет 97%.

Во втором сезоне расформированная группа супергероев воссоединяется после смерти своего приемного отца, который готовил их к спасению мира от неизвестной угрозы.

Ранее мы сообщали о том, что Universal и сеть кинотеатров AMC договорились о показах "Форсаж 9".

Видео:iVideos/YouTube