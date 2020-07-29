При этом у зрителей останется выбор — идти в кино или посмотреть фильм дома.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что Universal и сеть кинотеатров AMC договорились о показах "Форсаж 9". Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.

Согласно договору, фильмы киностудии теперь будут показывать в течении трех уикэндов. При этом через 17 дней после премьеры фильмы будут поступать в цифровую продажу. Таким образом у зрителей останется выбор — идти в кино или посмотреть фильм дома. Также в первые три месяца проката "Формаж 9" будет стоить $20, а после чего цену опустят до $3-$6.

Сюжет девятого фильма пока не раскрывается. Известно только, что главным злодеем станет брат Доминика, роль которого исполнит рестлер Джон Сина.

Ранее мы сообщали о том, что режиссёр "Форсажа 9" рассказал фанатам о "воскресшем" Хане.

Видео:Universal/YouTube