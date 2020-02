Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года.

В четверг, 6 февраля, режиссёр "Форсажа 9" рассказал фанатам о "воскресшем" Хане. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Джастин Лин заявил, что в новой части он подробно расскажет об этом персонаже. Кинематографист отметил что Хан для него является "особенным" персонажем франшизы.

Напомним, что персонаж Хан погиб в автокатастрофе "Тройной форсаж: Токийский дрифт". Однако в трейлере девятой части киноленты он вновь появился, что и ввело в недоумение фанатов киноленты.

Фильм выйдет в прокат 21 мая 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Вин Дизель заявил, что у "Форсажа" может появиться женская версия.

Видео:Universal Pictures/YouTube