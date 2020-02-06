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Режиссёр "Форсажа 9" рассказал фанатам о "воскресшем" Хане

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Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года.

В четверг, 6 февраля, режиссёр "Форсажа 9" рассказал фанатам о "воскресшем" Хане. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Джастин Лин заявил, что в новой части он подробно расскажет об этом персонаже. Кинематографист отметил  что Хан для него является "особенным" персонажем франшизы. 

Напомним, что персонаж Хан погиб в автокатастрофе "Тройной форсаж: Токийский дрифт". Однако в трейлере девятой части киноленты он вновь появился, что и ввело в недоумение фанатов киноленты. 

Фильм выйдет в прокат 21 мая 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Вин Дизель заявил, что у "Форсажа" может появиться женская версия.

Видео:Universal Pictures/YouTube

Теги: кино, культура, форсаж, форсаж 9
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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