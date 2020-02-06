Вин Дизель заявил, что у "Форсажа" может появиться женская версия

Также Вин Дизель разрабатывает женский спин-офф картины.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что у "Форсажа" может появиться женская версия. Об этом заявил актер Вин Дизель.

В настоящее время Вин Дизель разрабатывает женский спин-офф картины. Детали картины неизвестны. Также актер отметил, что заявил, что "Форсаж 10" может выйти в двух частях

Вин Дизель отметил, что первые мысли о создании "Форсажа 10" пришли к нему ещё до начала съёмок 9-го фильма. Сценарий он предпочел не раскрывать.

Напомним, что в настоящее время, полным ходом идут съемки девятого фильма франшизы. Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Форсаж 9".