Опубликован трейлер фильма "Форсаж 9"

Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года.

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.

Сюжет девятого фильма пока не раскрывается. Известно только, что главным злодеем станет брат Доминика, роль которого исполнит рестлер Джон Сина.

В фильме также появятся персонажи Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Хелен Миррен, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса и Шарлиз Терон. Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года.

Видео: Universal Pctures