Электричка сбила насмерть 81-летнего пенсионера под Выборгом

Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на железной дороге в Выборгском районе Ленобласти. Под колесами электрички погиб 81-летний уроженец Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.
Информация о ЧП на 101 километре перегона "Кирилловское – Гаврилово" поступила около девяти утра 3 октября. Электричка "Санкт-Петербург – Выборг" сбила 81-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Обстоятельства произошедшего выясняет транспортная полиция.
Ранее в районе станции "Славянка" мужчину насмерть сбила электричка.
Фото: Piter.tv
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