Электричка сбила насмерть 81-летнего пенсионера под Выборгом

Информация о ЧП на 101 километре перегона "Кирилловское – Гаврилово" поступила около девяти утра 3 октября.

Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на железной дороге в Выборгском районе Ленобласти. Под колесами электрички погиб 81-летний уроженец Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Информация о ЧП на 101 километре перегона "Кирилловское – Гаврилово" поступила около девяти утра 3 октября. Электричка "Санкт-Петербург – Выборг" сбила 81-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Обстоятельства произошедшего выясняет транспортная полиция.

Ранее в районе станции "Славянка" мужчину насмерть сбила электричка.

Фото: Piter.tv