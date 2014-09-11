В районе станции "Славянка" мужчину насмерть сбила электричка

Документов при нем не обнаружено. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают родственников пострадавшего.

Вечером 20 сентября в районе ж/д станции "Славянка" электричка насмерть сбила мужчину. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В 20:25 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции травмирован мужчина. По данным полиции, мужчина (на вид 50 лет) переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на усилия машиниста электропоезда, избежать столкновения не удалось.

Мужчина скончался на месте. Документов при нем не обнаружено. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают родственников пострадавшего.

Недавно электричка Финляндского направления сбила насмерть пенсионерку.

Фото: Piter.TV