Второй этап трамвайной линии "Славянка" запустят в декабре 2026

На участке от депо в Шушарах до микрорайона Славянка установлены почти все несущие конструкции. Полностью смонтировать контактную сеть планируют к первой декаде августа, а ввести линию в эксплуатацию — в декабре 2026 года.

В Санкт-Петербурге завершается установка опор контактной сети на втором этапе трамвайной линии Славянка. Работы идут в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Инфраструктура для жизни". На участке от трамвайного депо на Новгородском проспекте в Шушарах до микрорайона Славянка смонтировано почти 100 процентов несущих конструкций.

Губернатор Александр Беглов отметил, что первая очередь линии уже перевезла более 2 миллионов пассажиров, что подтверждает востребованность проекта. По его словам, строители завершают монтаж опор и контактной сети, и к концу года линия придёт в Славянку, обеспечив жителям южных районов быстрый и комфортный проезд до станции метро "Купчино".

На сегодняшний день опорами полностью оснащены путепроводы через Витебский проспект, железнодорожные пути Витебского направления и Детской железной дороги. Аналогичные работы завершены на Торопецкой и Северской улицах, идёт монтаж проводов. Полностью контактную сеть планируют смонтировать к первой декаде августа.

Параллельно ведётся устройство верхнего строения пути. На путепроводах работы выполнены на 100 процентов, на Торопецкой и Северской улицах готовность приближается к 99 процентам — завершение также намечено на начало августа. В строительстве задействованы 195 рабочих и 44 единицы техники.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: пресс-служба Смольного