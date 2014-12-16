Второй этап трамвайной линии "Славянка" запустят в декабре 2026

В Санкт-Петербурге завершается установка опор контактной сети на втором этапе трамвайной линии Славянка. Работы идут в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Инфраструктура для жизни". На участке от трамвайного депо на Новгородском проспекте в Шушарах до микрорайона Славянка смонтировано почти 100 процентов несущих конструкций.
Губернатор Александр Беглов отметил, что первая очередь линии уже перевезла более 2 миллионов пассажиров, что подтверждает востребованность проекта. По его словам, строители завершают монтаж опор и контактной сети, и к концу года линия придёт в Славянку, обеспечив жителям южных районов быстрый и комфортный проезд до станции метро "Купчино".
На сегодняшний день опорами полностью оснащены путепроводы через Витебский проспект, железнодорожные пути Витебского направления и Детской железной дороги. Аналогичные работы завершены на Торопецкой и Северской улицах, идёт монтаж проводов. Полностью контактную сеть планируют смонтировать к первой декаде августа.
Параллельно ведётся устройство верхнего строения пути. На путепроводах работы выполнены на 100 процентов, на Торопецкой и Северской улицах готовность приближается к 99 процентам — завершение также намечено на начало августа. В строительстве задействованы 195 рабочих и 44 единицы техники.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.
Фото: пресс-служба Смольного
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