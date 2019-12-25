Электричка Финляндского направления сбила насмерть пенсионерку

Пожилая женщина переходила пути в неположенном месте.

Пенсионерку насмерть сбил поезд на 75 железнодорожного перегона "Рощино - Каннельярви". Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции. Ведомство проводит проверку по факту происшествия.

Было установлено, что 73-летняя женщина переходила пути при закрытом переезде. Трагедия произошла утром 14-го сентября. Электричка двигалась из Петербурга в Выборг. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не получилось.

Личность погибшей удалось установить.

Фото: Piter.TV