NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа.

Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида. По данным американских астрономов, пятого августа к нашей планете приблизится небесное тело 2009 PQ1. Его диаметр достигает от 84 до 190 метров. Это расстояние сопоставимо с размером футбольного поля.

Исследователи сообщили, что астероид подойдет на минимальное расстояние к Земле, которое в семь раз больше, чем дистанция между Луной и Землей. Максимально планета и астероид сблизятся около 19:35 вечера по московскому времени.

Напомним, что данный астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он принадлежит к группе "Аполлонов". Траектории данных небесных тел пересекают орбиту Земли. В следующий раз данный объект сблизится с планетой только в 2137 году.

Предсказано скорое исчезновение уникальных экосистем Земли.