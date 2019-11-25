Мангровые леса находятся под угрозой гибели.

Предсказано скорое исчезновение уникальных экосистем Земли. Об этом заявили журналисты из научного издания Science. Они ссылаются на исследование Ратгерского университета в США. По данным экспертов, мангровые леса полностью уничтожатся из-за повышения уровня моря, которое вызвано парниковыми газами.

Ученые пришли к выводу, что экосистема погибнет, если темпы повышения уровня мирового океана составит больше шести миллиметров в год. В этом случае мангровые леса не смогут адаптироваться к высокому уровню воды. Растения способны поддерживать свой рост в данном случае с вероятностью в 6,2%. Негативный сценарий прогнозируется учеными приблизительно через 30 лет. При оптимистичном варианте развития событий, уровень моря составит менее пяти мм ежегодно.

Напомним, что утрата мангровых зарослей приведет к еще большему увеличению концентрации парниковых газов в атмосфере. Эти леса считаются крупным резервуаром углерода. Они растут в тропиках и субтропиках.

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