Падения не произошло из-за помощи Джоко Видодо.

Американский президент Джо Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие во время саммита G20 ("Большой двадцатки"), организованного на острове Бали в Индонезии. Глава государства смог удержаться на ногах благодаря поддержке своего местного коллеги Джоко Видодо. Кадры с инцидентом распространились по социальным сетям и телевизионным каналам. На видео зафиксировано, как политик на черном автомобиле прибыл на торжествнную церемонию в мангровых зарослях. Там лидеры стран должны были высаживать растения. Джо Байден чуть не упал, неправильно поставив стопу на последней ступени лестницы. Падения удалось избежать.

Лавров прибыл на заседание саммита G20.

Фото и видео: YouTube / Tribun MedanTV